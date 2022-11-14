Путин разрешил иностранцам быть матросами и солдатами в российской армии

Опубликовано: 14.11.2022 18:50 , Обновлено: 14.11.2022

Президент России Владимир Путин подписал 14 ноября указ, в котором разрешил брать на военную службу иностранцев. Но офицерами их не назначат.

Согласно документу иностранцы могут служить в российской армии в роли солдата, матроса, сержанта и старшины по призыву.

Ранее Телеграф сообщил, что ещё весной Владимир Путин заявил, что не против, если некие иностранцы приедут воевать с Украиной на стороне России. Правда, тогда он говорил, что они должны это делать “не за деньги”.

В свою очередь, журналисты BBC нашли тогда в сирийских соцсетях множество предложений с указанием конкретной оплаты услуг: 7 тыс. долларов за участие в боевых действиях на передовой и 3,5 тыс. долларов за работу в тылу. Однако многие готовы были ехать в Украину “из-за куска хлеба” из-за бедности, царящей в разрушенной гражданской войной с участием России стране.