Путин рассказал, что нужно, чтобы россиянки больше рожали

Опубликовано: 13.10.2025 16:23 , Обновлено: 13.10.2025

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, что знает, что нужно, чтобы россиянки стали чаще рожать.

Владимир Путин согласился со словами главы региона о том, что для роста рождаемости в России «самое главное — это пропаганда». По словам ульяновского губернатора, в его регионе благодаря ей увеличилось число многодетных семей за пять лет с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году.

“Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и самое главное — это пропаганда, — сказал Русских. - Пропаганда семьи, ценностей семейных. И вот это дает очень хороший результат”.

В ответ Владимир Путин подтвердил: «Это точно».

В июле официальная статистика реестра ЗАГСа России свидетельствовала, что в 2025 году в России было зарегистрировано более 1 млн заявлений о рождении детей. Это немного.

Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, который, по его словам, был «одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России».