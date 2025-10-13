Путин рассказал, что нужно, чтобы россиянки больше рожали
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, что знает, что нужно, чтобы россиянки стали чаще рожать.
Владимир Путин согласился со словами главы региона о том, что для роста рождаемости в России «самое главное — это пропаганда». По словам ульяновского губернатора, в его регионе благодаря ей увеличилось число многодетных семей за пять лет с 12,6 тысячи до 17 тысяч в 2024 году.
“Мы ввели достаточное количество мер поддержки. Ну и самое главное — это пропаганда, — сказал Русских. - Пропаганда семьи, ценностей семейных. И вот это дает очень хороший результат”.
В ответ Владимир Путин подтвердил: «Это точно».
В июле официальная статистика реестра ЗАГСа России свидетельствовала, что в 2025 году в России было зарегистрировано более 1 млн заявлений о рождении детей. Это немного.
Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, который, по его словам, был «одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России».