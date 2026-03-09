Путин признался, какие сигналы ждёт от Европы

Опубликовано: 09.03.2026 21:05 , Обновлено: 09.03.2026

Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с европейцами по поставкам нефти и газа. По словам главы Кремля, для этого он ждёт сигналы из Европы.

Такой призыв президент России сделал на фоне редкого скачка цен на нефть и газ на фоне войны на Ближнем Востоке.

В то же время он предположил, что нынешние высокие цены на энергоресурсы носят временный характер. Так Путин заявил на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Тем временем, в понедельник вечером цена нефти марки Brent на торгах опустилась ниже $100 за баррель. По данным лондонской биржи ICE, майский фьючерс торговался на уровне около $99,31 после резких колебаний в течение сессии.

Ранее котировки поднимались почти до $119,5, но затем снизились более чем на $20 от максимума на фоне решения стран G7 и Международного энергетического агентства не высвобождать нефть из стратегических резервов.

Таким образом “Большая семёрка” дала понять, что не видит пока долгосрочных проблем для мирового рынка энергоресурсов. В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал “дураками” тех, кто считает, что всплеск цен на нефть и газ будет длиться долго.