Путин приказал войскам наступать на украинское Запорожье

Опубликовано: 29.12.2025 16:42 , Обновлено: 29.12.2025

Президент России Владимир Путин собрал совещание по ситуации на фронте в Украине. Во время мероприятия он приказал ВС РФ продолжить наступление на украинский город Запорожье.

В свою очередь, министр обороны России Белоусов заявил, что “все идет по плану”.

Наступление на востоке Украины ведут группировки “Днепр” и “Восток”. При этом Путин косвенно признал, что в Купянске находятся украинские войска. Ранее он говорил, что город занят российскими силам.

“Нужно решительно пресекать попытки противника помешать ВС РФ в Купянске”, - заявил Путин.

По словам командующего российской группировкой Кузовлева, подразделения ВСУ в Купянске будут уничтожены в январе-феврале. Ранее он докладывал о полном захвате Купянска за что также получил Звезду Героя России.

Также Путину доложили, что российские войска находятся примерно в 20 км от Сум.

В свою очередь, начальник генштаба РФ Герасимов заявил, что темпы продвижения российских войск в декабре стали самыми высокими за год.

В Украине в последнее время подтверждают наступление российских войск, но заявляют, что его масштабы преувеличены. В качестве примера там приводят ситуацию с Купянском, который Россия объявила занятым ВС РФ несколько недель назад.