Путин приказал конфисковать предприятия финнов и немцев в России

Опубликовано: 26.04.2023 09:16 , Обновлено: 26.04.2023

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому власти имеют право забрать у иностранных инвесторов имущество и предприятия. В Кремле это назвали "ответными мерами" на заморозку российских активов в "недружественных странах".

Согласно указу, российские власти забрали во “временное управление” 83,73% акций «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций «Фортум» (принадлежит финской Fortum).

Чтобы вернуть имущество законным владельцам, потребуется отдельное решение президента России.

Указ Владимира Путина получился очень выборочным. Ранее Телеграф сообщил, что, например, власти Кипра заморозили активы лиц, которых Великобритания и США подозревают в помощи российским олигархам. Аналогичные действия проивзкли большинство стран ЕС. Однако в документе Кремля речь идёт только о двух компаниях в ответ.