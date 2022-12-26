Путин придумал для Медведева новую должность

Опубликовано: 26.12.2022 18:17 , Обновлено: 26.12.2022

Президент России Владимир Путин назначил экс-президента Дмитрия Медведева на новую должность, которую придумали как раз перед назначением. Теперь бывший глава РФ - первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ (ВПК РФ).

В указе Путина говорится, что первый зампред может проводить заседания военно-промышленной комиссии вместо председателя, а также создавать рабочие группы. Фактически, руководить комиссией.

Военно-промышленная комиссия Российской Федерации (ВПК РФ) — постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

На данный момент председателем ВПК является президент РФ. А его заместителем был Борисов Юрий Иванович (генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»).