Путин предложил вернуть Украине территории в Херсонской и Запорожской областях — WP

Опубликовано: 19.10.2025 08:42 , Обновлено: 19.10.2025

Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на два анонимных высокопоставленных источника сообщило, что президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему вернуть Украине часть территорий, занятых российскими войсками.

В обмен он потребовал, чтобы Владимир Зеленский согласился на отвод украинских военных с территории Донецкой области Украины.

По данным источников WP, такие уступки стали возможными благодаря давлению США, и в Белом доме их считают прогрессом. Однако в Евросоюзе изменение позиции президента России не оценили. Анонимный высокопоставленный европейский дипломат заявил, что украинцы вряд ли воспримут такое предложение: «Это все равно что предложить купить у них их же ногу».

Официально ни Россия, ни США опубликованную статью не комментировали. Однако Дональд Трамп в сообщении в Truth Social после пятничных переговоров с Владимиром Зеленским написал, что Россия и Украина «должны остановиться там, где они есть».

В свою очередь, Зеленский не стал опровергать эти предложения и подтвердил такую возможность. По некоторым данным, официальный Киев согласен ради установления долгосрочного мира признать фактический контроль России над рядом украинских территорий.