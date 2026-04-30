Путин предложил Трампу объявить на 9 мая перемирие с Украиной

Опубликовано: 30.04.2026 07:33 , Обновлено: 30.04.2026

Президент России Владимир Путин предложил объявить на 9 мая перемирие с Украиной по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Правда, предложение это он озвучил не напрямую Киеву, а в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Он состоялся вечером 29 апреля.

Об этом рассказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. По его словам, сам телефонный разговор, который длился порядка полутора часов, состоялся по инициативе Москвы.

По словам Ушакова, Трамп идею перемирия на 9 мая “активно поддержал”, сообщило РИА “Новости”.

В Киеве же пока не сообщили, было ли им озвучено предложение прекратить огонь в День Победы российской стороной.

Кстати, в этом году традиционного для последних лет парада военной техники в Москве не будет. Об этом накануне объявили в Министерстве обороны России. Сам парад отменять совсем не стали - его всё ещё планируют провести на Красной площади, но технику сгонять туда на этот раз не будут. Объяснили это в ведомстве “оперативной обстановкой”, складывающейся в стране.

В результате, по информации оборонного ведомства, в составе пеших колонн в этом году не будет ни кадетов, ни суворовцев, ни нахимовцев. Вместо них на Красную площадь планируют выпустить военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России.

А вот авиационную часть парада отменять не стали.

“Над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершение штурмовики Су-25 раскрасят небо в цвета флага России. Кроме того, в ходе трансляции парада покажут работу военнослужащих, выполняющих задачи в зоне боевых действий в Украине, а также несущих боевое дежурство и боевую службу в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ”, - раскрыли планы на День Победы в Минобороны РФ.

В свою очередь Юрий Ушаков сообщил, что на парад Победы в Москву ожидают зарубежных гостей. Правда, из конкретных имён он назвал лишь премьер-министра Словакии Роберта Фицо, имена остальных приглашённых гостей остаются тайной.

Впрочем, известно, что пару недель назад своё намерение принять участие в параде в Москве Путину в телефонном разговоре подтвердил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщала его пресс-служба.