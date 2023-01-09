Путин предложил РФ выйти из Конвенции об уголовном преследовании коррупции

Опубликовано: 09.01.2023 11:16 , Обновлено: 09.01.2023

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о денонсации Международной конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — сказано в документе.

Ранее, в конце декабря 2022 года, правительство России опубликовало постановление с соответствующим предложением Путину.

РФ подписала Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности еще при Борисе Ельцине, в январе 1999 года. На сегодня ее ратифицировали 48 стран и еикто пока не выходил.

По мнению некоторых экспертов, выход из конвенции «направлен на то, чтобы выдержать существующую в данный момент большую линию по выходу России из европейских институтов».

При этом Россия еще остается членом Конвенции ООН против коррупции, которую подписали в 2003 году, ратифицировали в 2006-м.