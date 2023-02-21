Путин пообещал всем участникам войны в Украине «высокотехнологичные протезы»

Опубликовано: 21.02.2023 13:29 , Обновлено: 21.02.2023

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля заявил, что у каждого участника войны в Украине должны быть при необходимости, «высокотехнологичные протезы».

Он поручил правительству «уже в этом году» создать государственный фонд, задачей которого станет «адресная помощь семьям погибших военных и ветеранам боевых действий».

Так, Путин заявил, что за каждой семьей погибшего «должен быть закреплен свой персональный социальный работник».

А для всех, кто был ранен на войне в Украине, фонд должен организовать «высокотехнологичное протезирование».

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К слову, еще в ноябре 2022 года в Министерстве обороны России похвалились, что «выращивают раненым новые части рук и ног». Там назвали это «уникальным новым способом 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения» на войне в Украине.

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Кстати, во время послания Путина Федеральному собранию на сайтах гостелеканалов (например, «Первого канала» и сайта «Смотрим.ру», который транслирует эфир канала «Россия-24») произошли сбои. Как пишут СМИ со ссылкой на сторонников Алексея Навального, они возникли «из-за хакерских атак», которые осуществили их волонтеры.