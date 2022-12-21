Путин пообещал российской армии неограниченное финансирование

Опубликовано: 21.12.2022 15:56 , Обновлено: 21.12.2022

Президент России Владимир Путин пообещал 21 декабря, что Россия выполнит все цели того, что Москва называет своей "специальной военной операцией" в Украине. Об этом он заявил на встрече с командованием и руководством министерства обороны.

По его словам, Кремль предоставляет своим вооруженным силам все, что они попросят. В своей речи, в которой он изложил военные планы РФ руководителям оборонных ведомств в Москве, Путин сказал, что он обеспечит боеготовность российских ядерных сил и что не существует финансовых ограничений для российской армии.

Он обвинил НАТО в использовании всех своих возможностей против России и призвал генералов использовать свой опыт, полученный в боях в Сирии и в Украине. Он также сказал, что России необходимо обратить особое внимание на важность беспилотных летательных аппаратов в войне в Украине.