Путин понял, что не выирает войну в Украине - Экс-агент МИ-6

🎤 Мнение

Опубликовано: 25.07.2023 15:55 , Обновлено: 25.07.2023

Россия "почти отказалась" от идеи выиграть войну в Украине военным путем, заявил 25 июля бывший офицер британской разведки МИ-6.

Кристофер Стил рассказал в интервью Sky News, что с увеличением числа атак на невоенные цели РФ, похоже, использует “все запасы ракет” для оказания другого рода давления на Украину и международное сообщество.

“То, что мы наблюдаем, по сути, является нападением на свободную торговлю… У Путина, безусловно, есть амбиции бросить вызов тому, как работает мировой рынок, и западной системе управления миром, как он ее видит… Россия почти отказалась от идеи выиграть эту войну военным путем в любом общепринятом смысле”, - сделал вывод экс-агент британской разведки.

Кристофер Стил утверждает, что Россия “потерпела неудачу в достижении своих целей”, а ее войска страдают от низкого морального духа и плохого руководства. Также, похоже, есть проблемы в высшем командовании страны, поскольку ряд лучших генералов выступают против военных действий.

“Это действительно важно и указывает на гораздо более глубокую проблему внутри российского верховного командования, и мы не видим этих разногласий внутри Украины”, - сравнил британский эксперт ситуацию внутри воюющих сторон.

[info_b]Кристофер Дэвид — бывший офицер разведки Великобритании. С 1987 года по 2009 год являлся сотрудником Секретной разведывательной службы (МИ-6). С 2006 по 2009 руководил отделом по России в МИ-6. В 2009 году стал соучредителем частной аналитической компании Orbis Business Intelligence. Он стал известен после того, как написал досье для нескольких клиентов, в том числе для юриста, связанного с президентской кампанией Хиллари Клинтон в 2016 году. В досье, на основании анонимных источников, утверждается, что у России имеется компромат на Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. [/info_b]