Путин отказался встречаться с Пашиняном и Алиевым и созваниваться с Макроном

Опубликовано: 26.12.2022 13:26 , Обновлено: 26.12.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин не планирует телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлес Макроном. Ранее последний заявил, что хотел бы созвониться.

Также в ходе неформального саммита глав стран СНГ Владимир Путин не намерен проводить трехсторонню встречу с Пашиняном и Алиевым. В то же время, Песков выказал уверенность, что у них будет возможность “переговорить” на полях саммита.

Напомним, что главы стран Содружества независимых государств (СНГ) 26-27 декабря в Санкт-Петербурге планируют провести “неформальный самит”. На нем они будут обсуждать “расширение сотрудничества” в СНГ.

Александр Лукашенко прибыл в Россию задолго до начала встречи, чтобы посетить Звездный городок под Москвой, где россияне выбирают из нескольких белорусок кандидатку на полет на МКС.

А лидер Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным ещё 5 дней назад. Это произошло после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.