Путин отказался хоронить Ленина

Опубликовано: 20.12.2024 16:06 , Обновлено: 20.12.2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает подходящим время для захоронения забальзамированного тела Ленина, которое до сих пор находится в мавзолее в Москве на Красной площади.

«… сегодня, особенно сегодня в России, мы не должны предпринимать ни одного шага, который раскалывал бы наше общество», — заявил президент РФ, уточнив, что когда-то похороны всё-таки могут состояться.

Ранее РПЦ предложила после выноса тела Ленина открыть в мавзолее музей массовых репрессий.

«Случилось так, что именно с этим человеком связано начало красного террора, начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади», — сказал ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.