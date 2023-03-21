Путин на встрече с Си Цзиньпином согласился перейти на юани

Опубликовано: 21.03.2023 18:29 , Обновлено: 15.11.2024

Президент России Владимир Путин 21 марта заявил, что его страна готова перейти на платежи в юанях. Правда, речь пока идёт только о торговле с некоторыми странами.

«Мы за использование китайских юаней в расчетах между РФ и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – сказал Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Почему он не хочет использовать российские рубли, владир Путин не уточнил, зато выказал надежду, что такие “формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах”.

Россия станет сырьевым придатком Китая?

На Западе уже оценили итоги визита китайского лидера в Россию, как очень успешные для Поднебесной и снижение авторитета самой России.

Издание The Financial Times написало, что Владимир Путин фактически подтвердил роль России как “младшего партнера” Китая.

Там сослались источник, близкий к Кремлю, который заявил, что все договоренности РФ и Китая свидетельствуют о превращении России в сырьевой придаток КНР.

“Логика событий подсказывает, что мы полностью становимся китайской ресурсной колонией. Наши серверы будут от Huawei. Мы станем основными поставщиками в Китай всего. Они будут получать газ из “Силы Сибири”. До конца 2023 года юань станет нашей основной торговой валютой”, — сказал источник.