Путин готовится объявить о победе 21 февраля - Moscow Times

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 17.02.2023 15:09 , Обновлено: 17.02.2023

В российской прессе активно обсуждают, зачем Владимир Путин решил провести в Москве 22 февраля митинг-концерт. А ещё, что объявит в послании Федеральному собранию 21 февраля.

По данным источников издания Moscow Times, на столе у российского президента несколько вариантов решений. В том числе и объявление о завершении “специальной военной операции”. Из-за того что Кремль так и сказал конкретно, в чем суть вторжения в Украину, победой там могут объявить даже выход на границы Луганской или Донецкой областей.

Как следствие, Владимир Путин может объявить о завершении непонятной “специальной военной операции” и заменить ее на описанную российскими законами контртеррористическую операцию (КТО). О такой возможности The Moscow Times рассказали два анонимных политтехнолога, сотрудничающие с администрацией президента, утверждают там.

А политолог Илья Гращенков считает, что объяаление КТО кремлёвские политики постараются представить как победу. Эксперт уверен, что можно, например, заявить, что удалось провести «денацификацию» и «демилитаризацию» оккупированных районов Украины.

С ним согласен и российский политолог Галямов: “Если ресурсы есть, то он будет продолжать в надежде достичь каких-то более убедительных результатов; если нет — будет изображать победу из того, что есть. Сейчас вообще ничего исключать нельзя”.

В любом случае, суть заявлений Владимира Путина будет напрямую зависеть от положения на фронте в Украине. А там пока значительного прогресса российская армия не показала, несмотря на начавшееся массированное наступление под Бахмутом и Кременной.