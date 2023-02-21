Путин готовится к ядерной войне? На Западе ответили на отказ РФ от ДСНВ

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.02.2023 18:34 , Обновлено: 21.02.2023

Энтони Блинкен, находясь в Греции, куда совершает свой первый визит в качестве госсекретаря США, назвал решение Москвы выйти из договора о ядерных вооружениях СНВ "глубоко прискорбным и безответственным". А вот генсек НАТО Столтенберг заговорил о "новой" войне, к которой готовится Кремль.

Американский госсекретарь заявил, что Вашингтон по-прежнему открыт для обсуждения договора о контроле над ядерными вооружениями с Россией “в любое время… независимо от того, что еще происходит в мире”.

“Мы будем внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия, - признался Энтони Блинкен журналистам в Афинах. - Мы, конечно, позаботимся о том, чтобы в любом случае наша позиция соответствовала безопасности нашей собственной страны и безопасности наших союзников”.

“Я думаю, важно, чтобы мы продолжали действовать ответственно в этой области, это также то, чего ожидает от нас остальной мир”, - заявил госсекретарь США.

В свою очередь представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что намерения России и заявления о том, что она приостанавливает переговоры по контролю над ядерными вооружениями, неясны, и ядерная позиция США остается неизменной.

Другие страны НАТО также выказали сожаление решением Кремля отказаться от сдерживающих ядерное оружие договорённостей.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что мировое сообщество неоднократно призывало президента России Владимира Путина не прибегать к ядерным угрозам в его противостоянии с Западом из-за войны на Украине.

Выступая во время посещения района в Турции, разрушенного недавним землетрясением, Бербок также сказала, что решение Путина приостановить действие знакового договора о контроле над ядерными вооружениями подчеркнуло важность шагов в направлении ядерного разоружения.

“Новая война”

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что решение России приостановить участие в новом двустороннем договоре СНВ о контроле над ядерными вооружениями сделало мир более опасным местом, и он призвал Москву пересмотреть свое решение.

“Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным”, - заявил журналистам Столтенберг, стоящий рядом с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

Отвечая на обвинения Путина в том, что Запад пытается уничтожить Россию, Столтенберг заявил, что именно Москва стала агрессором в Украине, начав вторжение почти год назад.

“Именно президент Путин начал эту имперскую завоевательную войну… Как ясно дал понять сегодня Путин, он готовится к новой войне… Путин не должен победить… Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и всего мира”, - предупредил генсек НАТО Столтенберг.