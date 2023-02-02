"Пулеметчик чуть не сошел с ума" - Бойцы ВСУ рассказали о тактике "зомби" под Бахмутом

🎤 Мнение

Опубликовано: 02.02.2023 08:41 , Обновлено: 02.02.2023

Американский телеканал CNN смог поговорить с двумя бойцами ВСУ прямо на линии фронта под Бахмутом. Те рассказали, что россияне используют тактику "зомби", чтобы прорвать оборону. Такое противостояние не выдерживает даже орудие, а пулеметчик украинского подразделения чуть не сошел с ума.

Украинец Андрей рассказал, что участие в обороне Бахмута стало для него пугающим и сюрреалистичным опытом. “Наш пулеметчик чуть не сошел с ума, потому что он стрелял по ним. И он сказал: я знаю, что выстрелил в него, но он не падает. А потом, через какое-то время, когда он, возможно, истек кровью, он просто падает”.

По его словам, это происходило потому, что способ ведения войны ЧВК “Вагнер” заключается в том, чтобы послать первую волну нападающих, которая в основном состоит из необученных новобранцев прямо из российских тюрем.

Они мало разбираются в военной тактике и плохо экипированы. Большинство просто надеются, что если они переживут свой шестимесячный контракт, то смогут вернуться домой, а не обратно в камеру. “Они заставляют группу – скажем, из 10 солдат – пройти 30 метров, затем окапываться, чтобы удержать позицию”, - говорит Андрей. По его словам, за ними следует другая группа, чтобы пройти еще 30 метров: “Вот так, шаг за шагом, (Вагнер) пытается двигаться вперед, теряя много людей”.

Андрей сравнил битву со сценой из фильма о зомби: “Они карабкаются по трупам своих друзей, наступая на них”, - говорит он. - Похоже, очень, очень вероятно, что они получают какие-то наркотики перед нападением”.

Телеканал CNN не смог проверить достоверность слов о наркотиках. В то же время, россияне раньше также обвиняли украинцев в применении накротияескиз средств для мотивации солдат ВСУ.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/ian_matveev/status/1620882185782968320?t=x03ATVDP1pWiK3u3SpzXpw&s=19”]

“Мы сражались около 10 часов подряд. И это было похоже не просто на волны, это было непрерывно. Так что это было просто так, как будто они не переставали приходить”, - рассказал украинский защитник. По словам Андрея, их автоматы АК-47 так раскалились от постоянной стрельбы, что приходилось постоянно менять их.