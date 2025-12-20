Прямо на взлете? СБУ заявила об уничтожении двух российских истребителей на аэродроме в Крыму

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Опубликовано: 20.12.2025 15:55 , Обновлено: 20.12.2025

Служба безопасности Украины утверждает, что в ночь с пятницы на субботу два российских истребителя Су-27 были поражены в результате удара по военному аэродрому Бельбек в Крыму. Это уже второй случай за два дня, когда украинские беспилотники атаковали этот аэродром.

Оба истребителя принадлежат 38-му истребительному авиационному полку, входящему в состав 27-й смешанной авиационной дивизии.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об ударах или о нанесенном ущербе.









В Украине подсчитали, что общая стоимость пострадавших истребителей составляет 70 миллионов долларов. При этом в СБУ утверждают, что один самолёт был уничтожен, второй — поврежден.

«Один из истребителей находился на рулежной дорожке с полным боевым снаряжением и был готов к вылету. Он был уничтожен», — говорится в заявлении СБУ.

Помимо истребителей, украинские беспилотники также повредили диспетчерскую вышку. «Это может осложнить организацию и управление полетами из аэродрома», — отмечают в СБУ, хотя и не уточняют точный масштаб причиненного ущерба.

СБУ во второй раз за два дня заявляет об атаках на аэродром Бельбек. В четверг там утверждали, что спецслужбе удалось уничтожить там военную технику на сотни миллионов долларов. Среди перечисленных целей были две радиолокационные станции «Небо-СВУ», радар 92Н6 из зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С2» и полностью снаряженный истребитель МиГ-31.