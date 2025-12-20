Противоречивый визит Зеленского в Польшу Варшава всё-равно назвала "плохой новостью для Путина"

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Опубликовано: 20.12.2025 08:55 , Обновлено: 20.12.2025

Визит президента Украины в пятницу в Варшаву сопровождался заявлениями, которые могут иметь последствия не только для двусторонних отношений, но и для всего региона.

Не слишком приветливый приём Зеленского президентом Польши Навроцким сгладила последующая встреча президента Украины с премьером Туском.

Основные проблемы в отношениях между Киевом и Варшавой лежат в плоскости истории и современности. Власти Польши давят на Украину с целью содействия расследованию событий далёкой Волынской трагедии. Тем временем часть поляков недовольна государственной поддержкой украинских беженцев на территории Польши. Польские ультраправые, к которым иногда причисляют и Кароля Навроцого, требуют сокращения дотаций для украинских беженцев и военной помощи ВСУ.

Президент Украины начал свой визит в Польшу со встречи с президентом Каролем Навроцким в Президентском дворце. Затем он направился в Сейм (нижнюю палату парламента), где провёл переговоры со спикером Влодзимежем Чарзастым. После уже встретился с Дональдом Туском.

«Я передал президенту Зеленскому впечатление, что у поляков сложилось впечатление, будто наша помощь Украине не была должным образом оценена; у властей в Киеве есть инструменты, чтобы остановить эту тенденцию (…) », — упрекнул Кароль Навроцкий во время совместного выступления перед журналистами Владимира Зеленского.

Позднее Навроцкий смягчил свою позицию.

“Я провёл с президентом Владимиром Зеленским жёсткий, честный и партнёрский разговор по ключевым вопросам для Польши и Украины… Сегодняшняя встреча - это новое открытие во взаимоотношениях, а также возможность начать партнёрское сотрудничество на благо обоих государств. Это плохая информация для Путина”, - заявил после встречи с Зеленским Навроцкий.

При этом он подтвердил, что Варшава намерена передать Украине самолёты Миг-29, а Навроцкий, как президент, не будет мешать процессу. «В мои полномочия не входит принятие решений относительно самих МиГов.», — подчеркнул он.

В свою очередь, Владимир Зеленский всеми силами пытался балансировать, чтобы сохранить с одной стороны достоинство, но с другой - показать, что Украина выступает не только в роли просителя помощи.

При этом президент Украины призвал как поляков, так и украинцев воздержаться от проявления враждебности друг к другу.

«… между нами не может быть никакой вражды. Если бы мы были неосторожны, мы могли бы разрушить союз, который имеет решающее значение для выживания Европы и безопасности Польши », — сказал Зеленский, подчеркнув в интервью телеканалу TVP вскоре после встречи с Дональдом Туском в Варшаве, что Россия хочет разрушить союз между Польшей и Украиной.

Тем временем Польша предложила Украине помощь в организации будущих президентских выборов. Председатель Сейма Владимир Чарзасты заявил, что предложение включает в себя логистическую и юридическую поддержку, и пригласил президента Зеленского выступить в польском парламенте. Приглашение было принято, хотя дата выступления пока не определена.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск объявил во время разговора с Зеленским, что у поляков действительно есть вопросы к Украине. Но пообещал, что они не помешают Польше оказывать помощь соседней стране.

“Сегодня Украина борется за свою независимость, и наша независимость окажется под угрозой, если Украина падёт. Мы союзники. Украина сражается на передовой, и мы поддерживаем её всеми силами. Мы делаем это в наших общих интересах. Здесь нет противоречия. Мы должны проявлять максимальное понимание и терпения”, - сказал премьер Польши, добавив, что спорные вопросы будут возникать, и их надо разрешать.

“Иногда нам кажется, что не все украинцы ценят наши усилия. Иногда украинцы чувствуют, что настроения стали менее проукраинскими. Да, всё это правда. Нам многое нужно объяснить, но мы должны проявлять много терпения и мудро думать о нашем общем будущем, основанном на дружбе и уважении», — признался Дональд Туск.