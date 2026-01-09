Протесты в Иране охватили все провинции. Подробности

🎥 Видео

Опубликовано: 09.01.2026 13:23 , Обновлено: 04.03.2026

Протесты по всей территории Ирана набирают обороты. Тысячи людей поддержали требования и выразили недовольство плачевным состоянием экономики страны.

К четвергу демонстрации охватили все 31 провинцию Ирана. Известно, что в южной провинции Фарс демонстранты снесли статую бывшего высокопоставленного командующего силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Протесты продолжались всю ночь четверга, и, согласно сообщениям в социальных сетях, подтвержденным агентством Agence France-Presse (AFP), большая толпа собралась на обширном бульваре аятоллы Кашани на северо-западе Тегерана, где раздавались гудки автомобилей в знак поддержки.

На других изображениях видна толпа демонстрантов в западном городе Абадане.

Из-за новой волны протестов власти Ирана, по словам местных жителей, практически полностью отключили интернет. По данным мониторинговых групп, недоступны несколько иранских новостных сайтов, в том числе связанные с государством. В это же время авиакомпании из Дубая и Турции отказались от полетов в Тегеран.

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу пригрозил президенту США Дональду Трампу, что тот будет свергнут.

«Трамп должен знать, что мировые тираны, такие как фараон, Нимрод, Реза Шах и Мухаммед Реза, были свергнуты на пике своего высокомерия. Он тоже будет свергнут», — сказал Хаменеи в эфире государственного телевидения.

Он также заявил, что Исламская Республика не отступит перед лицом беспорядков.

«Все должны знать, что Исламская Республика пришла к власти ценой крови сотен тысяч честных людей, и она не отступит перед лицом диверсантов», — заявил Хаменеи.

Тем временем Госдепартамент США (Государственный департамент США) обвинил иранские власти в том, что те полагаются на угрозы и запугивание вместо того, чтобы бороться с коренными причинами беспорядков: «Весь мир наблюдает».

А президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы поддержать протесты в Иране и что он предупредил об этом официальных лиц в Тегеране.

«Протестует так много людей. Никто никогда не видел ничего подобного тому, что происходит сейчас. Но я предупредил Иран, если они начнут стрелять по ним — эти люди совершенно безоружны, и они любят свою страну», — сказал Трамп Ханнити на канале Fox.

«Они хотят, чтобы что-то произошло. Посмотрите на их страну. Они отстали на 150 лет. Но я предупредил их, что если они сделают что-нибудь плохое этим людям, мы нанесем им очень сильный удар, — сказал Трамп. — Я сказал это очень громко и очень ясно: именно это мы и собираемся сделать».

Информационное агентство «Тасним», близкое к иранским силовым структурам, сообщило, что в ходе протестов пострадали 568 полицейских и 66 членов ополчения «Басидж» (Народное ополчение «Басидж»).

В свою очередь, информационное агентство HRANA (Human Rights Activists News Agency) на 12-й день протестов сообщило о гибели 42 человек, в том числе 8 сотрудников сил безопасности, десятках раненых и 2277 арестованных.

Протесты начались 28 декабря 2025 года, когда владельцы магазинов на Большом базаре в Тегеране протестовали против резкой девальвации местной валюты. Демонстрации быстро распространились на многие города по всей стране.