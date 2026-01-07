Протестующие в Иране объявили о захвате двух городов. Тегеран отрицает

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Опубликовано: 07.01.2026 15:50 , Обновлено: 04.03.2026

В Иране продолжаются масштабные протесты, вызванные падением уровня жизни и гиперинфляцией. Национальный совет сопротивления Ирана (НССИ) заявил о взятии протестующими под контроль двух городов — Абданан и Малекшахи. Об этом сообщила американская телекомпания Fox News.

Тем не менее, власти Ирана отвергли заявление протестующих. Правительство заявило, что в некоторых регионах усилены меры безопасности, но они остаются под контролем Тегерана.

Беспорядки по всему Ирану продолжаются уже десять дней. Местные источники сообщают, что иногда полиция переходила на сторону протестующих, но также открывала огонь из дробовиков и применяла слезоточивый газ против протестующих.

В интернете действительно появились видеозаписи масштабных протестов, прошедших во вторник вечером в городе Абданан, расположенном в центральной провинции Илам. Там за последнюю неделю состоялось несколько крупных демонстраций.

В городе Илам, столице провинции, также произошли столкновения. На видеозаписях в соцсети X видно, как силы безопасности Ирана штурмуют больницу имени Имама Хомейни, чтобы вытеснить и арестовать протестующих. Правозащитная организация Amnesty International (Международная амнистия) заявила, что это нарушает международное право.

Больница стала центром противостояния после протестов в округе Малекшахи в начале этой недели, где несколько демонстрантов были застрелены у входа на военную базу. Несколько раненых протестующих были доставлены в больницу.

Всего известно о гибели как минимум 29 человек, более 1200 были арестованы.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи в своем заявлении по поводу протестов заявил, что участников беспорядков необходимо «поставить на место».

А главный судья Голамхоссейн Мохсени-Эджеи сказал: «В этот раз мы не проявим милосердия к участникам беспорядков».

В стране уже который год наблюдается один из самых высоких уровней инфляции в мире. Особенно это касается стремительного роста цен на продукты питания.

Правительство президента Масуда Пезешкиана пообещало, что пытается сдерживать кризис, но стремительный спад экономики продолжается.