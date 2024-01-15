"Просто смотрите на свой дом" - Лава извергающегося вулкана добралась до города в Исландии

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Опубликовано: 15.01.2024 08:53 , Обновлено: 21.11.2024

В Исландии в воскресенье вулкан рядом с городом Гриндавик начал очередное извержение после того, как сотни землетрясений сотрясли полуостров Рейкьянес, образовав трещину, из-за которой лава хлынула в жилой район. Это произошло впервые более чем за четыре десятилетия.

Лава вытекла из новой трещины и теперь находится рядом с домами, расположенными на севере от города. Лава при этом вытекает из трещины в южном направлении и направляется на жилые районы.

По данным местных СМИ и национального агентства гражданской обороны, извержение произошло около 8 часов утра по местному времени недалеко от Хагафелла, горной вершины к северу от города Гриндавик. По словам властей, в результате в земле образовалась трещина длиной почти в километр, из которой вытекла раскаленная лава. С тех пор, по словам властей, эта трещина продолжала расти.

“Вы просто смотрите на свой дом на заднем плане, и вам явно становится нехорошо”, - рассказал Хлынур Сэберг Хельгасон, который жил со своей семьей в доме в Эфрахопе в Гриндавике, в двух шагах от новой трещины, открывшейся в верхней части города, [link href=“https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2024/01/14/you_look_at_your_house_in_the_background/” rel=“noopener” target=“_blank”] написало [/link] исландское издание Iceland Monitor.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/DavidWolfe/status/1746734701723668593?t=xMpQ4LHCl7SOSS4CLuQEOQ&s=19”]

Мужчина рассказал, что все, что было в доме, пришлось оставить, когда город эвакуировали в декабре. “Мы просто сфотографировали стены и одежду с намерением скоро вернуться домой, и у нас были надежды на это. Тогда нам не нужно было ничего брать из дома, так как я снимаю квартиру через Airbnb”.

“У тебя просто все еще есть надежда, что все получится, и лавина прекратится, и однажды мы сможем вернуться в наш дом. Вам просто нужно оставаться оптимистом, пока вы не узнаете что-то другое”, - заключает он

Видео живой трансляции извержения вулкана в Гриндавике:

https://www.youtube.com/live/hvcP4kVVOnk?si=iPef3KDolE2YUgy5