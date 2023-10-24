"Прошла через ад" - Освобожденная 85-летняя израильтянка рассказала об избиениях и "заботе" террористов ХАМАС

Опубликовано: 24.10.2023 16:38 , Обновлено: 26.02.2025

После того, как ХАМАС освободил двух американских заложниц в пятницу, террористы освободили еще двух заложниц в понедельник: 85-летнюю Йохеведу Лифшица и 79-летнюю Нурит Купер.

Две израильские женщины - подруги и соседки в кибуце Нир-Оз, который стал мишенью террористов ХАМАС во время нападения 7 октября. Они содержались в Газе более двух недель, прежде чем были освобождены в понедельник.

“Я прошла через ад”, - рассказала Лифшиц журналистам во вторник, 24 октября. Она описала, как ее избили и завели под землю, в сеть подземных туннелей ХАМАСа. По словам израильских официальных лиц, мужья Лифшица и Купер все еще удерживаются в Газе.

Лифшиц рассказала журналистам, как она была похищена боевиками ХАМАСа и доставлена в Газу. Выступая в Тель-Авиве, она рассказала, как ее избили палками и перекинули через заднее сиденье мотоцикла, причем ее голова свисала с одной стороны, а ноги - с другой.

Сидя в инвалидном кресле и выступая на хаотичной пресс-конференции, Лифшиц рассказала, что нападавшие “обезумели” после того, как прорвались через ограждение безопасностии: “Они убивали и похищали как старых, так и молодых, не делая различий”.

“Когда мы ехали, мотоциклист ударил меня деревянным шестом. Они не сломали мне ребра, но мне было очень больно в этой области, из-за чего было трудно дышать. Они украли мои часы и драгоценности”, - рассказала женщина.

Лифшиц уточнила, что после первоначального насилия ее похитители из ХАМАСа проявили “заботу” и “мягкость”. Но перед этим она и другие заложники прошли километры по подземным туннелям к месту своего заключения.

Охранники кормили заключенных той же пищей, что и питались сами. По ее словам, ежедневно приходил врач и предоставлял лекарства и лечение, в том числе заложнику, пострадавшему в результате аварии на мотоцикле. “Они были очень озабочены гигиеной и беспокоились о какой-то вспышке. У нас были туалеты, которые они чистили каждый день”, - рассказала она.

Лифшиц обвинила израильские силы безопасности в игнорировании признаков, что ХАМАС готовил теракт: “Три недели назад массы людей подошли к забору. Армия обороны Израиля не восприняла это всерьез. Нас бросили на произвол судьбы”.

Лифшиц была среди примерно 200 человек, которые, как полагают, удерживались в Газе после похищения 7 октября.

По ее словам, весь этот “кошмар” продолжает повторяться у нее в голове. Состояние и судьба других заложников, включая ее мужа, 83-летнего Одеда, неясны. По словам семьи, Лифшиц и ее муж - ветераны борьбы за мир и права человека, которые раньше перевозили больных палестинцев из Газы на лечение в Израиль.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что солдаты проводят учебные учения в преддверии потенциального наземного вторжения в Газу.