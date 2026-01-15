Пропавшего экс-главу «Уралкалия» нашли мёртвым на Кипре

Опубликовано: 15.01.2026 08:14 , Обновлено: 15.01.2026

На Кипре 14 января обнаружили тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, пропавшего ещё 7 января. Официально следователи ещё не объявили личность найденного погибшего мужчины, однако российские СМИ, ссылаясь на собственные источники, участвовавшие в поисках пропавшего российского магната, подтвердили, что тело действительно принадлежит Баумгертнеру.

По данным местного издания Philenews, тело мужчины полиция обнаружила 14 января в отдаленном прибрежном районе, недалеко от Суверенных базовых районов Акротири и Декелия, между городами Писури и Авдиму. Тело было обнаружено на труднодоступном и изрезанном участке побережья - именно в этом районе на прошлой неделе пропал 56 -летний российский бизнесмен.

Известно, что Баумгертнер активно занимался скалолазанием. Как предполагали его родные, в день пропажи он вышел на новый маршрут на скалах мыса Аспро. Именно в том районе полиция запеленговала сигнал его мобильного. Предположительно, мужчина мог сорваться со скалы, поскольку в тот день на Кипре было очень ветрено.

Впрочем, пока это лишь предположения. В полиции Лимасола пока не стали даже официально подтверждать личность погибшего, поскольку тело нашли на стадии уже сильного разложения из-за воздействия окружающей среды. В полиции заявили, что может потребоваться ДНК-экспертиза или изучение стоматологических записей для окончательной идентификации тела.

При этом в кипрской полиции уже поспешили заявить, что не усматривают никакой связи между гибелью Баумгертнера и его бизнес-прошлого, в том числе, уголовного разбирательства в Беларуси.

Напомним, против бывшего гендиректора российского “Уралкалия” в Беларуси в 2013 году было возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями. По версии белорусских следователей, Баумгертнер в сговоре с другими лицами занижал цены на калий, а разницу переводил подконтрольным компаниям. Ущерб от этих “калийных войн” власти Беларуси оценили почти в 100 млн. долларов.

Однако реального уголовного наказания Баумгертнер тогда избежал. Сначала после трех месяцев в следственном изоляторе и под домашним арестом Баумгертнера передали Москве, а в 2015 году дело и вовсе закрыли - “за отсутствием состава преступления”. После этого Баумгертнер смог вернуться в большой бизнес и даже возглавил портовую компанию Global Ports.