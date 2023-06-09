Прокуроры предъявили Трампу новое уголовное обвинение

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Опубликовано: 09.06.2023 09:05 , Обновлено: 09.06.2023

Федеральные прокуроры США предъявили Дональду Трампу обвинения в хранении секретных документов у себя дома и препятствовании расследованию. По словам американских юристов, такое развитие событий несёт большую опасность для экс-президента.

Точный характер обвинительного заключения по семи пунктам, поданного в федеральный окружной суд Майами, неясен, поскольку оно остается в тайне, а министерство юстиции не дало немедленных комментариев.

Законы, регулирующие обращение с секретными документами и воспрепятствование правосудию, являются уголовными преступлениями, которые в случае вынесения обвинительного приговора могут повлечь за собой годы тюремного заключения, сообщило Associated Press.

Трамп подтвердил обвинительное заключение в своей социальной сети Truth Social в четверг днем, вскоре после того, как его адвокаты получили электронное письмо от прокуроров из офиса специального советника Джека Смита, в котором излагались обвинения.

Из своего гольф-клуба Bedminster в Нью-Джерси Трамп обрушился с критикой на обвинительное заключение в серии постов: “Я никогда не думал, что такое возможно с бывшим президентом Соединенных Штатов”, - сказал Трамп, добавив - Я НЕВИНОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК!”

В следующем посте он добавил: “Это действительно черный ДЕНЬ для Соединенных Штатов Америки. Мы - страна, переживающая серьезный и стремительный упадок, но вместе мы снова сделаем Америку великой!”

Позже мистер Трамп опубликовал четырехминутное видео, на котором он сам обсуждает обвинения, которые он описал как “мистификацию”, равносильную вмешательству в выборы. “У нас такие большие проблемы - это не должно быть одной из них”, - сказал он на видео.

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На данный момент Дональд Трамп находится под следствием сразу по нескольким обвинениям. Ранее в этом году окружной прокурор Манхэттена предъявил ему обвинение в связи с его ролью в выплатах денег за молчание звезде порнофильмов. Трамп также находится под уголовным расследованием за его попытки отменить результаты выборов 2020 года.

Дональд Трамп - первый бывший президент в американской истории, которому предъявлены уголовные обвинения.