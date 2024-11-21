Минюст США выдал ордер на орест одного из богатейших людей мира. В чём обвинили?

Опубликовано: 21.11.2024 12:39 , Обновлено: 21.11.2024

Прокуроры США обвинили одного из богатейших людей мира, индийского миллиардера Гаутаму Адани в том, что он давал взятки местным чиновникам на общую сумму около 265 миллионов долларов. В отношении него и семи соучастников выдвинули многочисленные обвинения в мошенничестве, которое, по словам властей США, было связано с фирмой, зарегистрированной в Нью-Йорке и затронувшей интересы американских инвесторов.

Министерство юстиции США выдало ордер на арест Адани и его племянника Сагара, в то время как прокуроры пообещали передать их иностранным правоохранительным органам. Сагар является исполнительным директором Adani Green и в настоящее время курирует «стратегические и финансовые вопросы». Компания Adani Group, в свою очередь, заявила, что обвинения «не имеют под собой оснований и являются ложными», добавив, что они будут использовать «все возможные законные средства».

[info_b]По данным журнала Forbes, состояние Гаутама Адани составляет 69,8 миллиарда долларов, что делает его вторым богатейшим человеком Индии после Мукеша Амбани. Он является одним из немногих миллиардеров, официально обвиняемых в США в уголовных преступлениях.[/info_b]

По словам федеральных прокуроров США, обвиняемые давали взятки индийским государственным чиновникам, чтобы получить контракты на поставку электроэнергии, которые, как ожидалось, принесут 2 миллиарда долларов прибыли в течение 20 лет. С помощью этого миллиардер и его соучастники планировали реализовать крупнейший в Индии проект солнечной электростанции, передало международное информагентство Reuters.

В прокуратуре США добавили, что Адани и другой руководитель Adani Green Energy, бывший генеральный директор Внит Джаин, привлекли более 3 миллиардов долларов в виде кредитов и облигаций, скрыв свою коррупцию от кредиторов и инвесторов. В итоге мужчинам предъявили обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, а также в сговоре с использованием “электронных средств связи”.

«Гаутам и Сагар Адани участвовали в схеме взяточничества во время размещения облигаций Adani Green в сентябре 2021 года, в результате которого было привлечено 750 миллионов долларов, в том числе около 175 миллионов долларов от инвесторов из США», — отметили сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Там добавили, что «в рекламных материалах Adani Green содержались заявления о борьбе с коррупцией и взяточничеством, которые были заведомо ложными или вводящими в заблуждение в свете поведения Гаутама и Сагара Адани». Индийские власти, в том числе Совет по ценным бумагам и биржам Индии, данные обвинения не прокомментировали.

Ранее Telegraf.news писал, что суд в Японии оправдал Ивао Хакамада, которого в 1968 году признали виновным в убийстве четырех человек и которому назначили наказание в виде смертной казни. То есть 56 лет мужчина находился в ожидании исполнения приговора. Сейчас японцу 88 лет.

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