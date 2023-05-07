Пригожин заявил, что передумал и останется в Бахмуте

Опубликовано: 07.05.2023 18:03 , Обновлено: 07.05.2023

Глава ЧВК "Вагнер" 7 мая заявил, что передумал и его боевики не покинут Базмкт. Он утверждает, что в Минобороны РФ ему пообещали столько боеприпасов и вооружения, сколько необходимо для продолжения наступления на украинский город Бахмут.

Евгений Пригожин сделал такое заявление в сообщении, опубликованном на его Telegram-канале в воскресенье утром. Это произошло всего через несколько дней после того, как он объявил о планах вывода войск из Бахмута, который в последние месяцы был ареной ожесточенных боев, заявив, что группировка несет “бесполезные и неоправданные потери”.

Это заявление последовало за изобилующим нецензурной бранью видеороликом, в котором Пригожин жаловался на плохое снабжение своих войск и поименно критиковал министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Стоя в поле, окруженном мертвыми телами, он сказал: “Они пришли сюда в качестве добровольцев и умирают за то, чтобы вы откармливали себя в ваших офисах из красного дерева”.