Пригожин снова передумал и пообещал уйти из Бахмута

🎥 Видео

Опубликовано: 09.05.2023 11:24 , Обновлено: 09.05.2023

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 9 мая выдвинул новый ультиматум Минобороны РФ и Кремлю. По его словам, он так и не получил обещанные боеприпасы.

Евгений Пригожин в своем видео утверждает, что украинцы “рвут фланги” в Бахмуте и скоро начнут контрнаступление. А потому его боевики все равно отойдут из города, даже если их обвинят в измене родине.

Основатель ЧВК “Вагнер” утверждает, что подразделения российской армии бросили часть позиций на флангах Бахмута и бежали, оголив два километра фронта. Он пригрозил командованию войск РФ бунтом россиян, “если война будет проиграна”.

Ранее бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин, по кличке Стрелков, предрек российской армии поражение в Украине и призвал к этому готовиться.

“Читая некоторых «патриотических блогеров», с удивлением понимаю, что «контрнаступление ВСУ» то ли вообще не состоится, то ли уже отбито. Оптимизм так и прет. Непонятно только: отчего наши войска не преследуют панически отступающего неприятеля где-то под Киевом, а пятятся назад под Авдеевкой и в Марьинке, а на остальных фронтах прочно удерживают позиции, занятые в результате предыдущих деэскалации, непростых решений и перегруппировок”, - написала он.

“Итак, я снова остро желаю ошибиться, но… итог предстоящего сражения покажет только само сражение. Я же далек от оптимизма”, - заявил Игорь Стрелков.