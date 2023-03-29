Пригожин решил заменить Путина на посту президентом в 2024 году? В ISW указали на последние заявления

📊 Анализ

Опубликовано: 29.03.2023 12:57 , Обновлено: 29.03.2023

Евгений Пригожин, основатель и владелец ЧВК "Вагнер" претендует на пост президента России, считают в американском Институте исследования войны (ISW). Там обратили внимание на его последние заявления и поступки.

В частности, в последнем интервью, которое было опубликовано в его собственном “Федеральном агентстве новостей”, есть некоторые его фрагменты могут намекать на амбиции бросить вызов Владимиру Путину на президентских выборах в России в 2024 году.

В Институте изучения войны заявили, что “интервью было примечательно своим уникальным форматом” и что “Пригожин, казалось, имитировал то, как Владимир Путин снимает свои срежиссированные публичные встречи, либо чтобы тихо поиздеваться над Путиным, либо тонко намекнуть, что Пригожин мог бы стать президентом России, как Путин”.

“Хореография и постановка интервью Пригожина помещают Пригожина в кадр камеры за столом Пригожина напротив его аудитории таким же образом, как это обычно происходит при съемках встреч и фотосессий Путина”, - заметили аналитики американского аналитического центра.

“Этот стиль необычен для Пригожина, поскольку в публичных видеообращениях Пригожин обычно не использует такой стерильный формат”, - сделали вывод в ISW.

Босс ЧВК”Вагнер” таким образом “может попытаться спародировать кинематографический стиль Путина в рамках более масштабной кампании троллинга, направленной на атаку на Кремль, или провести негласные параллели между Пригожиным и администрацией президента России”.

“Недавнее поведение Пригожина, независимо от его намерений, создаёт впечатление в российском обществе о том, что у него большие политические цели”, - заключили американские эксперты.