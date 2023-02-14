Пригожин признался в создании "фабрики троллей"

Опубликовано: 14.02.2023 16:43 , Обновлено: 14.02.2023

Российский олигарх Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнер", которого некоторые российские СМИ назвали "поваром Путина", заявил, что именно он придумал, создал и руководил "фабрикой троллей" - "Агентства интернет-исследований".

Такой ответ он дал журналистам немецкого издания Der SPIEGEL, которых назвал в ответном письме “медиаопарышами”.

“Я никогда не был просто финансистом «Агентства интернет-исследований». Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время. Создано оно было для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада”, - заявил Евгений Пригожин.

При этом, “повар Путина” отверг обвинения, что россияне могут влиять на общественное мнение жителей Запада. В качестве доказательства он заявил о малочисленности россиян и очень низком уровне знания гражданами его страны иностранных языков.

“Население «западных стран» считает идеологию, которую вы пропагандируете неправильной, поэтому охотно поддерживает и тезисы, которые в единичном количестве вбрасываются русскими в вашу информационную среду”, - считает Пригожин.

[info_b]Агентство интернет-исследований (также в российской прессе и иных источниках обозначается как «кремлеботы», «фабрика троллей», «пригожинские тролли», «ольгинские тролли», «лахтоботы») — российская структура со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, занимающаяся дезинформацией, формированием общественного мнения, в частности дискредитацией российской оппозиции. Агентство использует фейковые аккаунты в крупных социальных сетях и онлайн-изданиях, на форумах и в видеохостингах для продвижения интересов заказчика, в основном занимаясь распространением прокремлёвской точки зрения во внутренней и внешней политике.[/info_b]