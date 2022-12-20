Пригожин предложил Зеленскому встретиться

🎥 Видео

Опубликовано: 20.12.2022 20:31 , Обновлено: 04.07.2024

Российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер", известный в российских СМИ как "повар Путина", Евгений Пригожин записал видео, где он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута, вот сейчас с «Малки» ребята отработают, если обратит внимание – готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем”, - заявил Евгений Пригожин спустя практически 12 часов после визита президента Украины Владимира Зеленского на передовую.

Почему Евгений Пригожин не позвал на передовую под Бахмут своего президента Владимира Путина, он почему-то не уточнил. Где снималось видео на самом деле, неизвестно.

[info_b]Бизнес Пригожина тесно связан с министерством обороны России и ГРУ. Компания «Конкорд» занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он получил в СМИ прозвище «повар Путина».[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря внезапно прибыл в город Бахмут, который уже несколько месяцев штурмуют российские войска. Фактически, глава Украины оказался на самой передовой.

Такие визиты резко контрастируют с поведением официальных лиц России. Президент РФ Владимир Путин, например, так и не решился посетить удерживаемые его войсками города Донбасса, или тот же Херсон, когда тот был глубоко в тылу. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, правда, пообещал, что глава Кремля когда-то это обязательно сделает, но потом.

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