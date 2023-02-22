Пригожин показал тела вагнеровцев, погибших за сутки под Бахмутом

📷 Фото

Опубликовано: 22.02.2023 15:33 , Обновлено: 22.02.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 22 февраля опубликовал фотографию «одного из мест сбора погибших» вагенеровцев за сутки по Бахмутом. Он завил, что убитых должно было быть «в пять раз меньше».

По его словам, вагнеровцы погибли «по причине снарядного голода». И обвинил в этом министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, которые, как он утверждает, «не решили вопрос со снабжением боеприпасами».

Пригожин также показал список необходимых для ЧВК боеприпасов на сутки и на 10 суток. Ручкой отмечено реальное количество переданных снарядов.

«Давайте пройдемся по списку. Пункт один, необходимо 105000, а дают 3600. Пункт три, необходимо 7600, а дают 600. Мы что должны с этими боеприпасами делать? Мы их должны в ящиках просто держать и молиться на них, или мы должны расходовать их для поражения врага?» — возмутился он.

Ранее в Министерстве обороны РФ уже отвечали Пригожину на обвинения в «полном снарядном голоде».

«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», — завили в ведомстве, добавив, что «попытки внести раскол играют только на пользу врагу».