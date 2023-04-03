Пригожин объявил о "юридическом" захвате Бахмута. ВСУ опровергли и показали фото

🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2023 13:34 , Обновлено: 03.04.2023

Командование сухопутных войск Украины опубликовало фото с самой горячей точки на фронте - из Бахмута. 3 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал установку российского флага на остатках здания администрации города.

Он заявил, что после этого “юридически” город находится под оккупацией России. Но признал, что украинские войска находятся в западной части Бахмута.

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“2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью: “Владлену Татарскому добрая память” и флаг ЧВК “Вагнер” на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят”, - заявил он в который раз с лета 2022 года.

Тем временем, украинские военные уже успели посмеяться над заявлением Пригожина. “Артёмовск он, может быть, и взял. Но Бахмут стоит”, - говори один из них на видео (россияне часто почему-то используют советское название города, а не настоящее):

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А тем временем, в городе продолжаются бои:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/War2022ua/status/1642789363552768000?t=wd4We5G6_y86lrc0XbcZfA&s=19”]

В свою очередь, Сергей Череватый, представитель восточной группировки войск Украины, заявил, что российские войска далеки от захвата города. “Бахмут - украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого», - утверждает украинский военный.

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Однако украинский центр DeepState, который занимается отслеживанием изменений на фронте, подтвердил, что наемники ЧВК “Вагнер” уже находится в самом центре Бахмута.

Пригожин, по их данным, на самом деле побывал у здания горсовета города. Эксперты это геолоцировали по видео главы ЧВК “Вагнер”, сравнив конфигурацию окон, кондиционера и утепления, которые есть в здании к югу от горсовета.

“Мы писали ранее, что бои идут в центре города и мы отслеживаем изменения в основном по визуальным подтверждениям. Если кто-то думал, что в центре ситуация была без изменений месяц - он ошибается. Даже потеря центра не означает потерю Бахмута. Самая большая жилая площадь как раз на западе города”, - сообщили там.

Эксперты утверждают, что защита центра Бахмута - очень сложная задача, потому что россияне наступали с трёх сторон.

“Не было взорвано дамбу и река была легка для форсирования. Это создало дополнительные проблемы в обороне”, - рассказали в DeepState.