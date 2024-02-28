Приднестровье обратилось к России с просьбой защитить от Молдовы. Как?

Опубликовано: 28.02.2024 16:28 , Обновлено: 28.02.2024

На съезде "депутатов" Приднестровья – самопровозглашенного мятежного региона Молдовы – 28 февраля приняли решение обратиться за помощью к России. Повод обосновали в декларации: «из-за экономической блокады со стороны Молдовы». Как отреагировали в Молдове?

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», – сказано в проекте резолюции съезда.

В документе также написано: «Молдова фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета».

“Экономической блокадой” и “войной” в Приднестровье назвали требование властей Молдовы к предприятиям на территории региона платить такие же налоги, как и остальные предприятия страны.

[info_b]Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), или Приднестровье – непризнанное государство в Восточной Европе. Расположено преимущественно на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу. Выхода к морю не имеет.

Согласно административно-территориальному делению Молдовы, большая часть территории, контролируемой ПМР, входит в состав Республики Молдова как автономное территориальное образование, другая часть входит в состав Молдовы как муниципий Бендеры. Часть заявленной территории ПМР контролируется Молдовой. Граничит с Украиной.[/info_b]

При этом ранее ТАСС сообщило, что участники съезда не намерены просить присоединения к РФ. Информагентство процитировало заместителя председателя Верховного совета региона Галину Антюфееву, которая назвала эту информацию «слухами».

[info_b]

Напомним, Приднестровье объявило о своей независимости от Молдовы в 1992 году. Самопровозглашенное государство не признает независимым ни один член ООН. Молдова рассматривает эту территорию как оккупированную Россией, несмотря на отсутствие границы с РФ.

[/info_b]

Как отреагировали в Молдове?

Спикер премьер-министра Молдовы Даниэль Воде заявил, что в правительстве не видят угрозы дестабилизации в стране из-за заявлений, сделанных в Приднестровье. Однако добавил, что в Молдове «очень внимательно» следят за развитием ситуации.

Воде также добавил, что «так называемый» съезд депутатов непризнанного Приднестровья – это пропагандистское событие. И охарактеризовал его как «прием, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостях».