"Прибавь громкость" - Новый мэр Нью-Йорка обратился к Трампу

Опубликовано: 05.11.2025 10:49 , Обновлено: 05.11.2025

Зохран Мамдани, новоизбранный мэр Нью-Йорка, в победной речи во вторник вечером обратился с прямым призывом к Дональду Трампу. Он пообещал, что войдет в мэрию с планом противодействия политике разделения и кумовства, которая помогла Трампу занять Белый дом.

Мамдани, выступая перед сторонниками в Бруклине после решающей победы над Эндрю Куомо, бывшим губернатором, сказал, что Нью-Йорк показал, что он будет “светом” в “момент политической тьмы”.

“Дональд Трамп, поскольку я знаю, что ты смотришь, у меня есть для тебя два слова: прибавь громкость”, — сказал Мамдани под бурные аплодисменты.

“Нью-Йорк останется городом иммигрантов, городом, построенным иммигрантами, управляемым иммигрантами и, начиная с сегодняшнего дня, возглавляемым иммигрантами, — сказал Мамдани. — Итак, послушай меня, президент Трамп, то, что я говорю: чтобы добраться до любого из нас, тебе придется пройти через всех нас. Когда мы войдем в мэрию через 58 дней, ожидания будут высокими”.

Мамдани стал одним из череды демократических кандидатов, которые победили в нескольких городах США.

«Начинается!»

Трамп уже отреагировал на список побед демократов в социальной сети Truth, призвав законодателей немедленно положить конец обструкции и провести реформу избирательных прав. По словам президента, это будет включать в себя более строгие законы об удостоверениях личности избирателей и запрет на рассылку бюллетеней по почте.

Всего через несколько мгновений после того, как Мамдани попросил президента США «прибавить громкость», Трамп написал в социальной сети Truth: «…Началось!»