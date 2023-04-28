Президенты Чехии и Словакии приехали в Киев

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Опубликовано: 28.04.2023 10:25 , Обновлено: 04.07.2024

В украинскую столицу утром 28 апреля прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Этот визит заранее не анонсировали.

Оба политика планируют встретится с Владимиром Зеленский, а также с членами украинского правительства.

Известно, что президенты уже посетили разбомбленную Бородянку (Бучанский район), пригород Киева. Они также «рассмотрели граффити британского уличного художника Бэнкси, на которых маленький дзюдоист побеждает взрослого мужчину, и руины разбомбленных жилых домов», пишет novinky.cz.

[info_b]Cовместный визит двух лидеров начали планировать сразу после избрания Павела на пост президента Чехии в январе 2023 года, пишет BBC. Чехия и Словакия находятся в числе стран, которые оказывают существенную помощь Украине, в том числе военную.[/info_b]

Тем временем в Сети появилось несколько фото с чешским и словацким лидерами: