Президентом Финляндии стал шведоязычный Стубб

Опубликовано: 11.02.2024 23:06 , Обновлено: 11.02.2024

Бывшый министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто признал свое поражение на выборах президента Финляндии, однако подсчет голосов ещё продолжается. Таким образом новым президентом Финляндии стал бывший премьер страны Александр Стубб.

«Александр, поздравляю тринадцатого президента Финляндии», — сказал он экс-премьеру Александру Стуббу, пожав его руку.

По последним данным, Алекс Стубб лидирует на выборах президента Финляндии с 51,7% голосов после подсчета 98% бюллетеней. За Хаависто проголосовали 48,3% избирателей.

«Финляндия стоит на пороге новой эры, поскольку международные правила оспариваются с разных сторон. Кроме того, Финляндия — новый член НАТО. Я твердо уверен, что в ближайшие несколько лет Финляндия останется лучшей страной в мире», — заявил Александр Стубб.

Ранее в интервью Reuters он заявлял, что в случае своей победы не будет поддерживать отношения с российскими властями, пока та не прокатит войну с Украиной.

Александр Стубб первый шведоязычный финн, занявший пост президента со времен прославленного фельдмаршала Карла Густава Маннергейма (1946).

Шведоязычное население Финляндии является языковым меньшинством в Финляндии. Оно сохранякт сильную самобытность и рассматриваются либо как отдельная культурная или языковая группа, либо как отдельная национальность. На самом деле они говорят на финском варианте шведского языка, который включает в себя как лексику стандартный шведского, так и отдельные диалекты, свойственные для Финляндии.

По данным Статистического управления Финляндии, шведский является родным языком примерно для 260 000 человек на материковой части Финляндии и примерно для 26 000 человек на Аландских островах, самоуправляющемся архипелаге у западного побережья Финляндии, где носители шведского языка составляют большинство. Говорящие по-шведски составляют 5,2% от общей численности населения Финляндии или около 4,9% без учета Аландских островов.