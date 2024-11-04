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Опубликовано: 04.11.2024 08:00 , Обновлено: 04.11.2024

Действующего президента Молдовы Майю Санду переизбрали на второй срок. Во втором туре президентских выборов она обошла своего соперника, кандидата от партии социалистов Александра Стояногло, обойдя его более чем на 10 процентных пунктов.

По состоянию на 7:30 4 ноября были обработаны 99,5% избирательных бюллетеней. Явка превысила минимальный порог задолго до закрытия участков для голосования: по данным ЦИК страны на утро понедельника, по итогу проголосовало 54,3% избирателей.

Что же до распределения голосов, то за действующего президента во втором туре проголосовали 55,25% избирателей, за Александра Стояногло - 44,75%.

[info_b]В первом туре голосования Майя Санду набрала 42,33%, а Александр Стояногло - всего 26,05% голосов. [/info_b]













В своей победной речи Санду объявила свою главную цель на ближайшие годы - стать лидером для всех граждан Молдовы. Она также заявила, что теперь правительству предстоит подготовить страну к парламентским выборам, которые намечены на следующее лето, и сохранить демократию.

“Соблюдайте спокойствие”

В свою очередь, занявший второе место Александр Стояногло призвал жителей страны уважать “каждый голос”.

”… я призываю вас сохранять спокойствие, независимо от отображаемых цифр. Голос каждого заслуживает уважения, а демократия означает, прежде всего, зрелость перед лицом результата. Я искренне надеюсь, что отныне мы положим конец навязанной нам ненависти и расколу”, - заявил он.

Стояногло поблагодарил каждого из молдаван “за решимость наметить лучшее будущее”. “В будущем этой страны нет места бессмысленной борьбе, есть только единство и взаимное уважение. Давайте сохраним энергию этого момента и вместе построим мирную и процветающую Молдову”, - сказал Александр Стояногло.

Отметим, что Санду отличается от своего соперника на нынешнего президентской гонки более проевропейской позицией. Политик поддерживает стремление Молдовы вступить в Евросоюз к 2030 году, в то время как Стояногло заявил, что в случае победы на выборах он поддержит идею интеграции с ЕС, но также будет развивать связи с Россией “в национальных интересах самой Молдовы”.