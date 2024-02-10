Президент Венгрии объявила об отставке из-за скандала с педофилией

Опубликовано: 10.02.2024 20:30 , Обновлено: 10.02.2024

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку 10 февраля. Это стало результатом скандала, разгоревшегося после того, как выяснилось, что она помиловала человека, осужденного за сокрытие педофила.

Каталин Новак объявила о своем решении во время телеобращения. Для выступления политик сократила свой визит в Доху, где должна была находиться до воскресенья, 11 февраля.

“Я совершила ошибку… Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент”, - сказала Новак, объявляя о своей отставке по телевидению.

Несколько дней назад стало известно, что в апреле 2023 года она помиловала мужчину, осужденного за сокрытие педофилии.

Мужчина работал в детском доме, где его начальник совершал педофилические действия. Он пытался заставить потерпевших отказаться от своих показаний, за что и был осужден.