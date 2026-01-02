Президент США пригрозил Ирану ударами за расстрелы протестующих

Опубликовано: 02.01.2026 11:34 , Обновлено: 04.03.2026

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth, что может отдать приказ прийти на помощь протестующим против резкого снижения уровня жизни жителям Ирана.

«Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям и находимся в полной боевой готовности», — написал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что власти Ирана в ответ на протесты и беспорядки применили силу, и есть сведения о первых жертвах.

Напомним, что ещё 29 декабря Трамп после разговора с премьером Израиля Нетаньяху заявил, что США могут поддержать крупный удар по Ирану, если тот возобновит свою ракетную или ядерную программу.

В свою очередь, Иран пообещал жестко ответить на любую агрессию. Президент Масуд Пезешкиан выступил с этим предупреждением во вторник, на следующий день после встречи Трампа с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Пезешкиан заявил, что ответ Ирана на любую агрессию будет «жестким и вызывающим сожаление». Он также недавно объявил, что Иран находится в состоянии «полномасштабной войны» с США, Израилем и Европой.

Напомним, что в июне Израиль при поддержке США нанес поражение Ирану во время обострения давнего конфликта. По данным мониторинговой группы ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project), в ходе войны в июне Израиль за 12 дней нанес около 360 ударов по 27 иранским провинциям, целью которых были военные объекты, ядерные объекты и правительственные здания.

Иран ничего не мог поделать с израильской авиацией, которая за несколько суток практически полностью подавила силы ПВО (противовоздушной обороны) Ирана, а также ликвидировала высокопоставленных чиновников.

В результате атаки Израиля было уничтожено около 1000 иранских баллистических ракет, погибло более 30 высокопоставленных военачальников и по меньшей мере 11 ученых-ядерщиков.

В ответ Иран запустил по Израилю более 500 ракет, из которых только около 36 упали в населенные пункты.