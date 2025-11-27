Президент Польши отклонил 130 наград для сотрудников польских спецслужб

Опубликовано: 27.11.2025 13:51 , Обновлено: 27.11.2025

Президент Польши Кароль Навроцкий отклонил 130 представлений к наградам для сотрудников Агентства внутренней безопасности (ABW), сообщил местный телеканал TVN24 со ссылкой на источники в спецслужбах. Ранее глава польского государства также отказал в присвоении офицерских званий сотрудникам ведомства.

По данным СМИ, отказ касался наград для сотрудников сразу нескольких спецслужб, среди которых как гражданские, так и военные разведчики, представляющие: Агентство внутренней безопасности, Разведывательное управление, Службу военной контрразведки (SKW) и Службу военной разведки (SWW).

“Агентство внутренней безопасности подало президенту Каролю Навроцкому 130 заявлений на награды. Ни одно из них не было одобрено. Честно говоря, никто этого не понимает”, - заявил телеканалу Яцек Добжиньский, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

По информации TVN24, среди тех, кому было отказано в наградах, были офицеры, ответственные за борьбу с актами саботажа. Источники телеканала в спецслужбах также напомнили, что в бытность президентом Анджея Дуды, он только три раза возвращал не подписанными запросы на присвоение наград разведчикам.

Решение президента спровоцировало “кризисные настроения” в спецслужбах, сообщил TVN24. А генерал Ярослав Строжик, начальник Службы военной контрразведки, созвал специальное совещание с офицерами для обсуждения ситуации.

Недовольство президента Польши спецслужбами проявилось, как пояснили в его офисе, после того, как главы спецслужб не прошли на совещание, созванное Навроцким.

Согласно конституции Польши, президент страны не имеет права на командование спецслужбами. Они подчиняются правительству. А оно сформировано конкурирующей политической коалицией. Между Кабмином Туска и администрацией Навроцкого напряжение замечали все поляки уже не раз.