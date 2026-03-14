Президент Кубы объявил о начале переговоров с США

Опубликовано: 14.03.2026 08:58 , Обновлено: 14.03.2026

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с США для «выявления двусторонних проблем, требующих решения». Он впервые подтвердил, что кубинские чиновники уже начали консультации с США на фоне экономического кризиса на острове и сильного давления со стороны Дональда Трампа.

Президент США подтвердил заявление Диас-Канеля, перепостив статью об этом на своей платформе Truth Social.

По словам президента Кубы, «существуют международные факторы, которые способствовали этим переговорам», но не уточнил, что за они, сообщает CNN.

«В ходе переговоров мы выразили нашу готовность продолжать диалоговый процесс на основе принципов равенства, уважения политических систем обеих стран, суверенитета и самоопределения», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Диас-Канель заявил, что в переговорах участвовал он сам, а также бывший президент Рауль Кастро и некоторые члены Коммунистической партии. Кто принимал участие от США, не уточняется.

Как сообщило Reuters, Куба переживает худший энергокризис (кризис в энергетической сфере) за всю историю после того, как 4 марта вышла из строя крупнейшая теплоэлектростанция «Антонио Гитерас». Отключения света длятся по 12–20 часов в сутки.

Несколькими часами ранее МИД Кубы (Министерство иностранных дел) объявил об освобождении в ближайшие дни 51 заключенного в качестве жеста доброй воли в адрес Ватикана, который негласно выступает посредником между островным государством и США.

Проект Рубио?

По данным издания VOX, давление на Кубу — это идеологический проект госсекретаря Марко Рубио, у которого есть кубинские корни. Ранее на этой неделе Вивиан Салама из Atlantic заявила Vox, что Рубио сделал свержение коммунистического режима Кубы «миссией всей своей жизни».

Свержение коммунистических властей Кубы укладывается в рамки так называемой «доктрины Донро» — утверждения региональной гегемонии США, подкрепленного военной силой. Ее президент США Дональд Трамп провозгласил после того, как американские войска успешно захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе.