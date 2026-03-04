Президент Ирана заявил, что уважает суверенитет стран, которые бомбит

Опубликовано: 04.03.2026 20:16 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к странам Персидского залива, заявив, что у Тегерана «не было иного выбора», кроме как их атаковать.

По его словам, Иран стремился предотвратить войну дипломатическим путем, но атаки США и Израиля не оставили ему «иного выбора», кроме как ответить.

«Мы уважаем ваш суверенитет», — заявил президент в двух отдельных сообщениях на арабском и персидском языках в соцсети X (ранее Twitter). При этом он заявил, что считает, что безопасность в регионе должна быть достигнута коллективными усилиями.

“Уважаемые лидеры наших дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но американо-сионистское военное нападение не оставило нам иного выбора, кроме как защищаться”, - говорится в его сообщении.

Заявления президента Ирана прозвучали после того, как премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани поговорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

В заявлении Министерства иностранных дел Катара говорится, что Мохаммед решительно отверг утверждения Ирана о том, что иранские силы нанесли удары по американским объектам в стране Персидского залива, а не по гражданской инфраструктуре.

В ходе разговора премьер-министр Катара подчеркнул, что «факты на местах ясно показывают, что атаки были направлены против гражданских и жилых районов на территории Государства Катар, включая окрестности международного аэропорта Хамад, жизненно важную инфраструктуру и промышленные зоны, где расположены предприятия по производству сжиженного природного газа (СПГ)», говорится в заявлении.

Эти действия «представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Катара и принципов международного права», говорится в заявлении.

Напомним, что Иран в ответ на удары США и Израиля начал запускать ракеты и беспилотники по территории стран Персидского залива, среди которых ОАЭ, Катар, Бейрут, Оман.