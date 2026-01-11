Президент Ирана призвал иранцев к протестам против протестов

Опубликовано: 11.01.2026 15:58 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, которого многие аналитики называют умеренным, впервые подробно прокомментировал протесты национальным СМИ.

В ходе выступления он назвал протестующих «террористами», связанными с иностранными державами, которые, по его словам, убивают людей, поджигают мечети и нападают на государственную собственность. Он обвинил врагов Ирана в желании «посеять хаос и беспорядок», «организуя беспорядки».

В то же время Пезешкиан также попытался предложить иранцам, страдающим от экономического кризиса в стране, примирительную позицию, заявив, что власти готовы прислушаться к своему народу.

Напомним, что протесты начались с возмущения торговцев из-за гиперинфляции и стремительной девальвации иранской валюты. Уже позднее протесты и беспорядки переросли в политические.

По словам Пезешкиана, его правительство полно решимости решить экономические проблемы народа, и он призвал граждан дистанцироваться от “бунтовщиков и террористов”, которые, по его словам, пытаются «разрушить все общество».

Также президент Ирана призвал граждан выйти на улицы в знак протеста против беспорядков. Пезешкиан уверен, что “иранское общество не приемлет тех, кто поджигает мечети”.

Как президент, Пезешкиан обладает определенной властью в сложной системе государственного управления Ирана, но его решения могут быть отменены аятоллой Хаменеи.

Трамп ударит по Ирану?

Тем временем американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп в последние дни был проинформирован о потенциальных вариантах военных ударов по Ирану.

Президенту США был представлен ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране, сообщила газета New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Одним из вариантов может быть «крупномасштабный воздушный удар по нескольким иранским военным целям», сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

Он неоднократно предупреждал, что США могут вмешаться, если власти Ирана начнут убивать протестующих.