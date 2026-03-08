Президент Ирана после невыполненного обещания предупредил соседние страны о новых ударах

Опубликовано: 08.03.2026 09:01 , Обновлено: 08.03.2026

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в эфире телевидения в воскресенье, что его страна «будет вынуждена ответить» на любое нападение или попытку вторжения со стороны соседней страны. Новые угрозы прозвучали на фоне невыполненных обещаний не бомбить соседние страны.

Если враги Ирана «попытаются использовать какую-либо страну для нападения или вторжения на нашу землю, мы будем вынуждены ответить на это нападение. Ответ не означает, что у нас есть споры с этой страной или мы хотим причинить вред ее народу – мы будем отвечать по необходимости», – сказал Пезешкиан.

Напомним, что в субботу президент принес извинения соседним странам Персидского залива за бомбежки. Он также пообещал не атаковать их территории. Однако его слова не были ничем не подкреплены. Или Масуд Пезешкиан не контролирует военных, или передумал.

Позднее Пезешкиан заявил, что его заявления были «неправильно истолкованы врагом, стремящимся посеять раздор с соседями».

Объединенные Арабские Эмираты заявили в воскресенье, что их системы ПВО продолжают сбивать ракеты и беспилотники из Ирана.

«В настоящее время системы ПВО ОАЭ реагируют на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана», — говорится в сообщении министерства обороны в социальной сети X, добавляя, что звуки взрывов являются результатом «перехвата ракет и беспилотников» системами.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп предупредил в публикации на сайте Truth Social, что мишенью станут и другие иранские чиновники, заявив: «Сегодня Иран получит очень сильный удар!».

Пост Трампа появился после комментариев, сделанных им журналистам на борту самолета ВВС Онтарио, где он ясно дал понять, что не намерен вести переговоры с Ираном, и предположил, что война с Ираном закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет функционирующей армии или какого-либо оставшегося руководства у власти.

Президент США также оставил открытой возможность интервенции американских войск на земле.