Президент Германии внезапно прибыл в Киев

Опубликовано: 25.10.2022 08:13 , Обновлено: 25.10.2022

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в столицу Украины Киев. Об этом сообщили немецкие СМИ. Ранее этот визит не анонсировала ни одна из сторон.

Как сообщают издания, он прибыл в Киев рано утром. Штанмайер должен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также «хочет своими глазами увидеть разрушения, вызванные русскими атаками».

Тем временем историк Александр Фридман считает, что «внезапное появление федерального президента в Украине на фоне российских заявлений о «грязной бомбе» — дополнительное свидетельство серьезности и непредсказуемости актуальной ситуации».

Кстати, это третья попытка федерального президента поехать туда. На прошлой неделе ее отложили по соображениям безопасности. Федеральное управление криминальной полиции (BKA), отвечающее за его защиту, написало в Twitter, что оно «рекомендовало, учитывая текущую рискованную ситуацию, отложить запланированную поездку президента Штайнмайера в Украину.

Как отметило BBC, у президента Германии сложные отношения с президентом Владимиром Зеленским, а в Украине многие считали его пророссийским политиком, и несколько месяцев назад ему даже дали понять, что в Киеве его видеть не желают.

Тогда украинский президент отказал Штайнмайеру в намерении посетить Украину из-за его «близости к России». После этого в Киев отказался ехать и канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако летом Шольц все же посетил Киев.

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