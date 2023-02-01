Президент Чехии назвал сроки вступления Украины в НАТО

Опубликовано: 01.02.2023 12:57 , Обновлено: 01.02.2023

Украина должна иметь возможность вступить в НАТО, как только закончится война, заявил в интервью британской BBC новоизбранный президент Чехии Петр Павел.

Отставной генерал НАТО заявил в интервью, что Украина будет “морально и практически готова” стать частью альянса, как только конфликт закончится.

Петр Павел также поддержал Запад, поставляющий Украине оружие, сказав: “Я горжусь тем, что моя страна одной из первых оказала Украине значительную военную помощь. Вероятно, мало кто мог себе представить, что западные страны захотят предоставить Украине современные основные боевые танки или дальнобойную артиллерию или зенитные системы”.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон признался, что считает ошибкой отказ Украине о вступлении в НАТО, который был сделан до 2014 года.

“На протяжении десятилетий мы использовали дипломатическую двусмысленность в отношении НАТО и Украины — и это закончилось полной катастрофой”, - заявил он.