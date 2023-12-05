Президент Бразилии пригласил Путина, но не исключил его ареста

Опубликовано: 05.12.2023 19:33 , Обновлено: 05.12.2023

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на саммит G20, который пройдет в 2024 году в Рио-де-Жанейро. При этом он уточнил, что в Кремле должныьбцдут «оценить последствия» приезда, поскольку Бразилия является членом Международного уголовного суда (МУС). А это значит, что президента России могут арестовать.

«Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти», — сказал Лула да Силва на пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией по меньшей мере 100 детей из Украины после вторжения. Эта мера обязывает 123 государства-члена суда арестовать Путина и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на их территорию.

Ранее Телеграф писал, прокурор МУС может выдать новые ордера на арест президента РФ Владимира Путина и высшего руководства страны-агрессора. Об этом сказал глава МУС Петр Гофманский.

Оказалось что дело о депортации украинских детей — не единственное, которое расследует Международный суд.

«Он (прокурор МУС — ред.) может запросить ордер на арест у досудебных судей МУС, которые решат, есть ли основания для выдачи будущих ордеров на арест. Но безусловно прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу», — сказал Гофманский.