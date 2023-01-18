Пресс-секретарь Зеленского озвучил, когда Киев начнет переговоры с Москвой
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью журналисту Алексею Суханову назвал условия для начала переговоров с Россией.
По его словам, Киев не против диалога Москвой только если «он будет основан на универсальных принципах международного права».
А именно:
- уважение к уставу ООН;
- уважение к территориальной целостности и суверенитету;
- принципе верховенства права;
- компенсации ущерба;
- гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем.
«Мы должны правильно называть вещи своими именами. То, что Россия сейчас называет переговорами, это не переговоры, они приглашают нас прийти и подписать ультиматум», — подчеркнул Никифоров.
И добавил, что Украина «серьезно отнесется» к возможности переговоров, основанных на этих принципах.
Как ранее писал Телеграф, в начале декабря советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что позиция Украины по мирным переговорам с Россией не изменилась. По его словам, всем иностранным партнерам стоит помнить о ситуации на войне.
Запись была сделана на английском языке, а значит нацелена на западную аудиторию. По всей видимости, она является ответом на последние разговоры в том числе и в прессе в Европе и США о необходимости переговоров с Россией.